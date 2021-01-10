176 وفاة بكورونا في تركيا و99 بأوكرانيا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أعلنت تركيا اليوم الاحد، تسجيل 176 وفاة، و9138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزارة الصحة التركية، أن إجمالي ضحايا الجائحة في تركيا ارتفع إلى 22807 وفيات، و2326256 إصابة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 2198150 بعد تسجيل 8103 حالات شفاء جديدة.وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 99 وفاة و5011 اصابة جديدة بالفيروس، في حين تم تسجيل 5292 حالة شفاء جديدة.ونقلت وكالة يونيان الاوكرانية للانباء عن وزارة الصحة، أن الحصيلة المسجلة اليوم رفعت اجمالي ضحايا الفيروس الى 19767 وفاة و1115026 اصابة، منها 303661 نشطة.