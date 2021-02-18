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الخميس، 18-02-2021 11:32 م

18 وفاة جديدة بكورونا في الإمارات

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توضيحية


الوكيل الإخباري - اعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 18 وفاة و3294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 1073 وفاة و361877 إصابة من مختلف الجنسيات.

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وارتفع إجمالي المتعافين اليوم الخميس إلى 347366 شخصا بعد تعافي 3431 حالة جديدة.
يذكر ان الامارات وزعت 89 الف جرعة يومية من لقاحات كورونا ليزيد الإجمالي على 3ر5 مليون جرعة.

 

المصدر : بترا

 

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