18 وفاة جديدة بكورونا في السعودية

الوكيل الإخباري - سجلت السعودية، اليوم الجمعة، 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في تراجع ملموس لهذا المؤشر مقارنة مع بيانات الخميس، كما تم رصد 18 وفاة بالمرض.
وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1175، لتصل حصيلتها الكلية إلى 463703 حالات، بينها 10112 نشطة و1559 حرجة.
وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية يوم 7 يونيو 1161، وفي 8 يونيو 1261، وفي 9 يونيو 1274، وفي 10 يونيو 1286.
المصدر : روسيا اليوم