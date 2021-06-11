18 وفاة جديدة بكورونا في السعودية

الوكيل الإخباري - سجلت السعودية، اليوم الجمعة، 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في تراجع ملموس لهذا المؤشر مقارنة مع بيانات الخميس، كما تم رصد 18 وفاة بالمرض.

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وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1175، لتصل حصيلتها الكلية إلى 463703 حالات، بينها 10112 نشطة و1559 حرجة.



وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية يوم 7 يونيو 1161، وفي 8 يونيو 1261، وفي 9 يونيو 1274، وفي 10 يونيو 1286.

المصدر : روسيا اليوم





