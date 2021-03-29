18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 18 وفاة، و1786 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1181 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: جنين (1)، قلقيلية (4)، نابلس (3)، الخليل (2)، ضواحي القدس (1)، رام الله والبيرة (1)، بيت لحم (1)، قطاع غزة (5).



وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (40)، طولكرم (133)، جنين (164)، قلقيلية (47)، الخليل (125)، نابلس (238)، سلفيت (15)، ضواحي القدس (16)، رام الله والبيرة (138)، بيت لحم (42)، أريحا والأغوار (13)، قطاع غزة (815)، لافتة إلى انه تم إجراء 8341 فحصا.



وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (21)، طولكرم (132)، جنين (137)، قلقيلية (86)، نابلس (69)، الخليل (188)، سلفيت (69)، ضواحي القدس (20)، رام الله والبيرة (133)، بيت لحم (154)، أريحا والأغوار (16)، قطاع غزة (156).



وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

المصدر : وفا

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