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الثلاثاء، 13-04-2021 02:04 م

1911 إصابة

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

نت
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 3150.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 299636، فيما سجلت 2348 حالة تعافٍ، ما يرفع عدد الحالات إلى 262985  منذ بدء الجائحة.


وقالت إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: طوباس (2)، نابلس (1)، قلقيلية (1)، جنين (1)، طولكرم (1)، سلفيت (1)، بيت لحم (1)، الخليل (2)، قطاع غزة (8).


وأوضحت الكيلة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (47)، نابلس (196)، قلقيلية (28)، جنين (110)، طولكرم (45)، سلفيت (16)، الخليل (80)، رام الله والبيرة (69)، بيت لحم (18)، أريحا والأغوار (7)، ضواحي القدس (3)، قطاع غزة (1292)، لافتة إلى أنه تم إجراء 7416 فحصا.


وأشارت إلى أن حالات التعافي توزعت في المحافظات على النحو التالي: طوباس (46)، نابلس (465)، قلقيلية (64)، جنين (189)، طولكرم (290)، سلفيت (26)، الخليل (263)، رام الله والبيرة (87)، بيت لحم (37)، أريحا والأغوار (11)، ضواحي القدس (13)، قطاع غزة (857).


وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 182 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 56 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 536 مصابا.


وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، أكدت الكيلة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 151022، بينهم 17660 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 

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