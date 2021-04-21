18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 18 وفاة و1748 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2536 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (4)، بيت لحم (2)، رام الله والبيرة (1)، طولكرم (1)، قطاع غزة (10).



وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (22)، جنين (83)، طولكرم (40)، نابلس (144)، قلقيلية (18)، سلفيت (8)، الخليل (48)، رام الله والبيرة (85)، بيت لحم (25)، أريحا والأغوار (5)، ضواحي القدس (2)، قطاع غزة (1268)، مؤكدة إجراء 6889 فحصا.



وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (459، جنين (149)، طولكرم (13)، نابلس (190)، قلقيلية (27)، سلفيت (3)، الخليل (204)، رام الله والبيرة (88)، بيت لحم (87)، أريحا والأغوار (3)، ضواحي القدس (2)، قطاع غزة (1725).



وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزير الصحة إلى وجود 164 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 474 مصابا.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أكدت الكيلة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 167549، بينهم 34730 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا