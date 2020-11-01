الأحد 01-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير التنمية للوكيل : بحث دعم الخبز للعائلات التي لم تحصل عليه

أمانة عمان تحذر التجار من السيول

بلدية اربد تباشر بمشروع توسعة شارع فوزي الملقي

فرص عمل للخريجين بالقطاع الخاص

مطالبات شعبيــة بالحظــر الشامل

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الخامسة للمنح الخارجية

إجراءات للحد من انتشار كورونا في إربد

إجراءات عند ظهور حالة كورونا في القطاع العام والخاص

الدفاع المدني يحذر سائقي المركبات من خطر الانزلاق

أسعار الذهب الأحد 1/11/2020




الأحد، 01-11-2020 11:16 ص

18.5 ألف إصابة بكورونا جديدة في روسيا

download


الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الصحية الروسية خلال24 ساعة الماضية قفزة غير مسبوقة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع رصد أكبر ارتفاع أسبوعي في حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة.

اضافة اعلان

واضافت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد في تقريرها اليومي عن تسجيل 18665 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 18140 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.9% من المرضى الجدد.


وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85 ، وعلى رأسها العاصمة موسكو، حيث سجلت 5261 إصابة.


ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 245 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، مقابل 334 وفاة في اليوم السابق، ليتخطى عدد الوفيات جراء العدوى التي سجلت في روسيا خلال أسبوع لأول مرة عتبة الألفين (أي 2185 وفاة خلال الأيام السبعة الماضية).


وشهد إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة زيادة بـ1.2% خلال آخر 24 ساعة وأصبح مليون و636781 إصابة، منها 28235 حالة وفاة و382873 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ8161 حالة نشطة منذ أمس).


وتماثل 10259 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليون و225673 شخصا.


وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 61 مليون فحص مخبري لتشخيص الإصابات بكورونا (587 ألفا منها خلالـ24 ساعة الماضية)، ولا يزال أكثر من 389.6 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.


وسجلت روسيا في الآونة الأخيرة سلسلة قفزات قياسية في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا، فيما تسعى السلطات إلى إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد الوباء حتى نهاية العام الجاري.


وسجلت روسيا رسميا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبا.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
esbttb

غزة تسجل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا

497847Image1

سوريا: 3 وفيات و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

5f7b7a8dd3a1b

الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

f29234118

كندا تتخطى حاجز 234 ألف إصابة بكورونا

غزة

غزة .. تفشي كورونا مستمر وبؤر تشكل خطرا

ايطاليا

كورونا يضرب بقوة إيطاليا و300 وفاة جديدة بالفيروس

أخبار متعلقة
image-3-1500x9999-c

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتخطى الـ13 ألفا

244840

روسيا: 191 وفاة جديدة بكورونا

127-142142-image_15ee5fa36287b9

202 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

52769934_304

ارتفاع إصابات كورونا قد يدفع روسيا لإغلاق حدودها مُجددا

127-142142-image_15ee5fa36287b9

روسيا تسجل 107 وفيات جديدة بكورونا

5f7833362daff

روسيا : 174 وفاة و9859 إصابة جديدة بكورونا