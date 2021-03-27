180 دولة تعلن التزامها بتوزيع عادل للقاحات كورونا

الوكيل الإخباري-
أعلنت نحو 180 دولة من أصل 193 تنتمي الى الأمم المتحدة التزامها بضمان توزيع منصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة.اضافة اعلان
وقال الإعلان السياسي الذي جاء بمبادرة من لبنان ”نشعر بقلق عميق أنه على الرغم من الاتفاقات الدولية والمبادرات والإعلانات العامة، فإن توزيع لقاحات كوفيد-19 لا يزال غير منصف في جميع أنحاء العالم، سواء بين البلدان أم داخلها“.
ومع الإشارة الى أن العديد من البلدان لم تتمكن حتى الآن من الحصول على اي لقاحات، أكد الموقعون على الإعلان في اجتماع للجمعية العامة ”على الحاجة الى تضامن دولي وتعاون متعدد الأطراف لزيادة إنتاج اللقاحات وتوزيعها على المستويين الإقليمي والعالمي“.
واعتبر نص الإعلان أن مبادرة كوفاكس التي تدعمها الأمم المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على اللقاحات هي ”الآلية المناسبة“ لضمان ”حصول الجميع عليها بشكل منصف“.
وأضاف أن الموقعين يشجعون بشكل مستمر على ”مزيد من تشارك جرعات اللقاحات بين البلدان القادرة على القيام بذلك وتلك المنخفضة والمتوسطة الدخل والبلدان الأخرى الفقيرة“.
ولم تحظ الوثيقة بدعم مجموعة من الدول من بينها كوريا الشمالية وبورما وبنين وبوروندي وجمهورية افريقيا الوسطى وجنوب السودان وسوريا والسيشل.
المصدر: إرم