الجمعة 16-04-2021
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الجمعة، 16-04-2021 03:25 م

1774 إصابة

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

ت
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 19 حالة وفاة و1774 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2276 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية: طولكرم 2، نابلس 2، ضواحي القدس 1، الخليل 1، رام الله والبيرة 1، وتم تسجيل 11 حالة وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس.


وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 32، نابلس، 182، قلقيلية 29، طولكرم 57، جنين 84، سلفيت 13، أريحا والأغوار 9، الخليل 72، رام الله والبيرة 87، بيت لحم 22، ضواحي القدس 3، قطاع غزة 1138، مدينة القدس 46.


وأشارت الكيلة  إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 51، نابلس 322، قلقيلية 13، طولكرم 73، جنين 161، سلفيت 2، أريحا والأغوار 7، الخليل 86، رام الله والبيرة 205، بيت لحم 48، ضواحي القدس 6، قطاع غزة 1205، مدينة القدس 97.


ولفتت إلى وجود 172 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 514 مريضا، مبينة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.6٪، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4٪، ونسبة الوفيات 1.0٪، من مجمل الإصابات.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أوضحت الكيلة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 159754، بينهم 23113 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

 

 




 

 


 

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