19 وفاة و 1595 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 19 حالة وفاة، و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون قطاع غزة، وتعافي 1429 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية: جنين (5)، نابلس (3)، طولكرم (1)، قلقيلية (1)، الخليل (1)، طوباس (1)، رام الله والبيرة (1)"، و6 حالات وفاة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو الآتي: الخليل (310)، جنين (127)، نابلس (263)، طولكرم (90)، رام الله والبيرة (202)، سلفيت (39)، قلقيلية (46)، طوباس (26)، بيت لحم (141)، ضواحي القدس (93)، أريحا والأغوار (14)، مدينة القدس (244).



وأشارت إلى عدم وجود معطيات جديدة بالنسبة لعدد الإصابات في قطاع غزة.



وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب الآتي: الخليل (119)، جنين (146)، طولكرم (60)، رام الله والبيرة (152)، أريحا والأغوار (21)، سلفيت (20)، قلقيلية (37)، طوباس (99)، قطاع غزة (550)، مدينة القدس (228).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 85 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.



