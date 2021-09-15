19 وفاة و2366 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 19 وفاة، و2366 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2162 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: طولكرم (4)، رام الله والبيرة (2)، جنين (1)، سلفيت (1)، قلقيلية (1)، قطاع غزة (10).



وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (141)، قلقيلية (67)، جنين (172)، نابلس (188)، سلفيت (53)، رام الله والبيرة (140)، ضواحي القدس (15)، أريحا والأغوار (12)، طوباس (13)، الخليل (34)، بيت لحم (4)، قطاع غزة (1527).



واشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (195)، قلقيلية (78)، جنين (182)، نابلس (143)، سلفيت (92)، رام الله والبيرة (49)، ضواحي القدس (6)، أريحا والأغوار (4)، طوباس (14)، الخليل (29)، بيت لحم (12)، قطاع غزة (1358).



وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.2%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 77 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 185 مصابا، بينهم 17 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,255,840، بينهم 525,544 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا