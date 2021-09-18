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السبت، 18-09-2021 02:38 م

19 وفاة و730 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 19 وفاة، و730 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2375 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 14 حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، و(3) حالات في طولكرم، و(1) في جنين، و(1) في نابلس.

 

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس 121، جنين 65، طولكرم 52، قلقيلية 23، أريحا والأغوار 15، سلفيت 15، طوباس 11، رام الله والبيرة 47، ضواحي القدس 4، الخليل 9، بيت لحم 8، قطاع غزة 360، لافتة إلى أنه تم إجراء 3717 فحصا.


وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس 153، جنين 141، طولكرم 213، قلقيلية 64، أريحا والأغوار 15، سلفيت 89، طوباس 26، رام الله والبيرة 136، ضواحي القدس 6، الخليل 29، بيت لحم 3، قطاع غزة 1500.


وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.5%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


ولفتت إلى وجود 79 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 219 مصابا، بينهم 10 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,287,806، بينهم 555,382 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 

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