الأربعاء 30-06-2021
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الأربعاء، 30-06-2021 08:00 ص

5711 إصابة

195 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

ال
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت 5711 إصابة جديدة بفيروس كورونا و195 حالة وفاة في البلاد خلال اليوم الأخير.

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وأشارت بيانات الوزارة يوم الثلاثاء إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد منذ بدء انتشار الوباء بلغ مليونين و513 ألفا و164 إصابة.

ووصل عدد الوفيات إلى 232 ألفا و803 حالات.
وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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