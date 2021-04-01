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الخميس، 01-04-2021 02:52 م

2353 إصابة

20 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

ححح
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 20 وفاة، و2353 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1956 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة: "طولكرم 3، نابلس 4، جنين 1، الخليل 2، رام الله والبيرة 1"، و7 وفيات في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 119، نابلس 297، قلقيلية 42، جنين 199، طوباس 56، الخليل 238، ضواحي القدس 29، سلفيت 31، بيت لحم 60، أريحا 11، رام الله والبيرة 129"، قطاع غزة 1081، مدينة القدس 61.
وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 120، نابلس 266، قلقيلية 130، جنين 231، طوباس 26، الخليل 416، ضواحي القدس 31، سلفيت 31، بيت لحم 120، أريحا  18، رام الله والبيرة 141"، قطاع غزة 265، مدينة القدس 161.
وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الكيلة إلى وجود 209 مصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 67 تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 690 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 83822، بينهم 9395 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

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