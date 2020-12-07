203 وفيات بكورونا في تركيا و145 بأوكرانيا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، تسجيل 203 وفيات، و32137 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزارة الصحة التركية، أن إجمالي ضحايا الجائحة في تركيا ارتفع إلى 15103 وفيات، و545711 إصابة، فيما بلغ إجمالي المتعافين436270 بعد تسجيل 5017 حالة شفاء جديدة.كذلك سجلت أوكرانيا 145 وفاة و8641 إصابة جديدة بالفيروس.وبحسب وكالة (يونيان) الأوكرانية للأنباء، فإن إجمالي عدد ضحايا الجائحة في البلاد وصل إلى 13733 وفاة و821947 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 423704.