الأحد 19-09-2021
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الأحد، 19-09-2021 07:20 ص

2087 وفاة و154513 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الولايات المتحدة عن تسجيل 2087 وفاة و154513 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 670565، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 41915285.


وتعتبر الولايات المتحدة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات بالفيروس.


وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإطلاق حملة للتطعيم بالجرعات المعززة في البلاد الأسبوع المقبل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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