السبت 01-01-2022
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السبت، 01-01-2022 11:48 ص

21 ألفا و657 إصابة جديدة بكورونا في اليونان

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الوكيل الإخباري-سجلت اليونان، الجمعة، 21 ألفا و657 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشيه بالبلاد العام الماضي على الإطلاق.

وأعلنت منظمة الصحة العامة اليونانية في بيان، تضاعف عدد الإصابات بالفيروس الجمعة مقارنة بالخميس الذي سجلت فيه البلاد 9 آلاف و284 إصابة.

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وأضاف البيان أن البلاد سجلت 60 وفاة جراء الإصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 20 ألفا و557 حالة وفاة.

وأشار إلى أن عدد الإصابات بكورونا في عموم اليونان، وصل إلى مليون و105 آلاف و885 حالة.

والخميس، أعلن وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس عن اتخاذ تدابير جديدة يبدأ سريانها اعتبارا من 3 يناير/كانون الثاني 2022، للحد من الزيادة السريعة في عدد الإصابات اليومية.

 

الأناضول

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