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الثلاثاء، 28-09-2021 07:30 ص

210 وفيات و14423 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 210 وفيات و14423 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 594653، فيما عدد الإصابات تخطى الـ21 مليونا.


وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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