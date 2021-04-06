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الثلاثاء، 06-04-2021 09:15 م

49584 إصابة

211 وفاة جديدة بكورونا في تركيا

تركم
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 49584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

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كما سجلت وزارة الصحة التركية 211 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3579185، والوفيات إلى 32667.


وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفعت إلى 3159475 حالة.


وسبق أن خففت الحكومة التركية القيود العامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي مما أدى إلى زيادة الحالات مجددا.


وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 مارس، عن تشديد الإجراءات الاحترازية ومنها العودة إلى فرض العزل العام الكامل في العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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