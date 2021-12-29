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الأربعاء، 29-12-2021 11:03 ص

21119 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري-سجلت السلطات الصحية الروسية أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ سبتمبر الماضي، بينما تراجع عدد الوفيات الجديدة جراء الوباء لليوم السادس على التوالي إلى ما تحت عتبة الألف.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 21119 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 21922 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 22 سبتمبر.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 932 حالة وفاة (مقابل 935 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ السابع من أكتوبر، بينما تماثل 42776 مريضا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.


وإجمالا سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و458271 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 307022 حالة وفاة وتسعة ملايين و380223 حالة شفاء.

 

روسيا اليوم

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