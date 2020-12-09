الأربعاء 09-12-2020
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217 وفاة بكورونا في تركيا و276 بأوكرانيا

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الأربعاء، 09-12-2020 09:34 م

217 وفاة بكورونا في تركيا و276 بأوكرانيا

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الوكيل الاخباري - أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 217 وفاة، و31712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
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ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزارة الصحة التركية، أن إجمالي ضحايا الجائحة في تركيا ارتفع إلى 15531 وفاة، و558517 إصابة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 447361 بعد تسجيل 5846 حالة شفاء جديدة.

وفي أوكرانيا سجلت 276 وفاة و12585 إصابة جديدة بالفيروس، بحسب وكالة (يونيان) الأوكرانية للأنباء.

وقالت وزارة الصحة الأوكرانية إن إجمالي عدد ضحايا الجائحة في البلاد وصل إلى 14204 وفيات، و845343 إصابة.

وفي السياق، أصدرت الحكومة الأوكرانية قراراً يقضي بإغلاق المقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمؤسسات التعليمية باستثناء الحضانات لمدة 16 يوماً.

 




 

 


 

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