22 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 22 وفاة، و2309 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و1593 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة: "طولكرم 1، قلقيلية 1، نابلس 4، الخليل 4، جنين 1، طوباس 2، رام الله والبيرة 2، أريحا والأغوار 1"، و5 وفيات في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 164، قلقيلية 96، نابلس 351، الخليل 532، جنين 164، سلفيت 61، ضواحي القدس 21، بيت لحم 144، طوباس 41، رام الله والبيرة 225، أريحا و الأغوار 28"، قطاع غزة 156، مدينة القدس 326.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 100، قلقيلية 66، نابلس 53، الخليل 330، جنين 63، سلفيت 77، ضواحي القدس 107، بيت لحم 135، طوباس 39، رام الله والبيرة 413، أريحا والأغوار 18"، قطاع غزة 120، مدينة القدس 420.



وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزير الصحة إلى وجود 168 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 44 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : وفا

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