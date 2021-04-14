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الأربعاء، 14-04-2021 01:04 م

1923 إصابة

22 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

وفا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 22 وفاة و1923 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2245 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (2)، نابلس (3)، جنين (1)، رام الله والبيرة (1)، بيت لحم (4)، الخليل (1)، قطاع غزة (10).


وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (60)، طوباس (23)، نابلس (143)، جنين (70)، أريحا والأغوار (16)، قلقيلية (17)، رام الله البيرة (94)، الخليل (52)، بيت لحم (16)، ضواحي القدس (3)، سلفيت (4)، مدينة غزة (1425)، لافتة إلى انه تم إجراء 7275 فحصا.


وتابعت إن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (142)، طوباس (31)، نابلس (215)، جنين (350)، أريحا والأغوار (10)، قلقيلية (57)، رام الله البيرة (136)، الخليل (215)، بيت لحم (39)، ضواحي القدس (18)، سلفيت (32)، مدينة غزة (1000).


ولفتت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.


وأكدت الكيلة وجود 180 مصابا بـ "كورونا" في غرف العناية المكثفة، بينهم 57 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام مستشفيات الضفة 530 مصابا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، أوضحت أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 153911، بينهم 19940 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

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