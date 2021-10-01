الجمعة 01-10-2021
الوكيل الاخباري

22 وفاة و1340 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أطباء يقللون من فعالية الفيتامينات في التخفيف من أعراض كورونا

إجراء حكومي مرتقب بشأن توزيع فيتامينات الحديد على طلبة المدارس

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

إنتاج أول دواء بالعالم لعلاج كورونا يقلل خطر الموت إلى النصف

ولي العهد للأردنيين : رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية الجمعة

وفاة أردني وزوجته بحادث سير في السعودية تشعل مواقع التواصل

9 وفيات و778 إصابة جديدة بكورونا في المملكة الجمعة

تشكيلات إدارية في التربية خلال يومين

الجمعة، 01-10-2021 08:11 م

22 وفاة و1340 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

منت


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 22 وفاة و1340 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1989 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان


وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و10 حالات في محافظة نابلس، حالتان في طولكرم، حالتان في الخليل، حالة في جنين، حالة في رام الله، حالة في ضواحي القدس.
وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 31، طولكرم 46، جنين 48، بيت لحم 28، أريحا والأغوار 17، سلفيت 7، نابلس 35، رام الله والبيرة 27، الخليل 28، قلقيلية 5، طوباس 3، قطاع غزة 1065".


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 32، طولكرم 163، جنين 92، بيت لحم 7، أريحا والأغوار 17، سلفيت 16، نابلس 168، رام الله والبيرة 110، الخليل 37، قلقيلية 38، طوباس 9، قطاع غزة 1300".


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


وأشارت الكيلة إلى وجود 72 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 200 مريض، بينهم 21 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,402,892 بينهم 752,412 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61571f4a4c59b7799d3445c3

السعودية تسجل 45 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

كورونا 4

إنتاج أول دواء بالعالم لعلاج كورونا يقلل خطر الموت إلى النصف

920212292727853027903

9 وفيات و778 إصابة جديدة بكورونا في المملكة الجمعة

سبوتنك

الجزائر.. وصول دفعة جديدة من لقاح سبوتنيك V الروسي

روسيااا

روسيا تسجل رقما قياسيا بوفيات كورونا

كورونا

كوريا الجنوبية.. أكثر من ألفي إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
3d07e36e-cd52-4f6f-a3b4-7b63a55b8055

18 وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

cc0e8745-8dda-46e1-a464-90ce04b8b3cd

21 وفاة و2200 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

نت

21 وفاة و1492 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

فلسطين كورونا

فلسطين : 17 وفاة و1977 إصابة جديدة بكورونا

download

11 وفاة و2483 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

5bbdbbd0-8d14-4406-a707-d9b8541d0920

17 وفاة و2742 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين