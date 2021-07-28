الأربعاء 28-07-2021
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الأربعاء، 28-07-2021 01:32 م

22420 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 22420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل للشفاء 20579 شخصا، وتوفي 798 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2445 إصابة) تليها مدينة بطرسبورغ (1918)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1449).


وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و195232 إصابة، وتعافى من المرض 5 ملايين و547529 شخصا، فيما توفي 156178 شخصا حتى الآن.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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