الأربعاء 24-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

المستشفيات الخاصة تطالب الحكومة بإعارتها أجهزة عناية حثيثة

الاستهلاكية العسكرية تخفض 700 سلعة

مدير صحة البلقاء يتفقد المستشفيات والمراكز الصحية

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

معهد الفلك المصري يحسم موعد الأول من رمضان وعيد الفطر السعيد

الملك يعزي آل نهيان وبن راشد بوفاة نائب حاكم دبي

تعليق الدوام في هيئة الاستثمار غدا الخميس

الأمانة: 114 مخالفة وإغلاقا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والمهنية

وزير التربية يوضح حول تغيير دوام المدارس والعودة للتعليم عن بُعد

انهاء التحقيقات بقضيتي سرقة لمحطتي وقود بعمان

الأربعاء، 24-03-2021 02:59 م

حالتا وفاة في غزة

23 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

قسم
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 23 وفاة، و2032 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1665 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة في الضفة: "الخليل 4، بيت لحم 2، جنين 3، رام الله والبيرة 4، طوباس 1، طولكرم 2، قلقيلية 3، نابلس 2"، إضافة إلى حالتي وفاة في قطاع غزة.

 

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 162، جنين 282، الخليل 387، قلقيلية 65، سلفيت 42، نابلس 231، ضواحي القدس 53، أريحا والأغوار 17، طوباس 28، بيت لحم 96، رام الله والبيرة 155، قطاع غزة 514".


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 111، جنين 177، الخليل 437، قلقيلية 52، سلفيت 65، نابلس 82، ضواحي القدس 86، أريحا والأغوار 11، طوباس 61، بيت لحم 161، رام الله والبيرة 273، قطاع غزة 149".


ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8 ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة وجود 206 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
صين

أكثر من 80 مليون صيني تلقوا لقاحات ضد كورونا

صحة

الصحة الإماراتية: تقديم أكثر من 7.6 مليون جرعة من لقاح كورونا

605b0fff423604604d05967d

روسيا: تراجع معدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا

كورونا السودان

السودان تنفي اتخاذها إجراءات إضافية بعد تزايد إصابات كورونا

76db27c3e17b10f1912c0d2cc00653ff

لمكافحة فيروس كورونا .. فايزر تبدأ التجارب البشرية لعقار على شكل أقراص

global_chile_globe_coronavirus

5 دول أوروبية في قائمة أكثر 10 دول تضررا من كورونا عالميا

أخبار متعلقة
6فلس

فلسطين .. 25 وفاة جديدة بكورونا

فل

15 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

c173f941-93a0-4bea-bd0d-59e4a48fa345

27 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

فل

فلسطين .. 18 وفاة جديدة بكورونا

فل

فلسطين .. 13 وفاة جديدة بكورونا

e0101540-0813-4413-84ef-cc48920df2d1

فلسطين .. 18 وفاة جديدة بكورونا