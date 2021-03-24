23 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 23 وفاة، و2032 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1665 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة في الضفة: "الخليل 4، بيت لحم 2، جنين 3، رام الله والبيرة 4، طوباس 1، طولكرم 2، قلقيلية 3، نابلس 2"، إضافة إلى حالتي وفاة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 162، جنين 282، الخليل 387، قلقيلية 65، سلفيت 42، نابلس 231، ضواحي القدس 53، أريحا والأغوار 17، طوباس 28، بيت لحم 96، رام الله والبيرة 155، قطاع غزة 514".



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 111، جنين 177، الخليل 437، قلقيلية 52، سلفيت 65، نابلس 82، ضواحي القدس 86، أريحا والأغوار 11، طوباس 61، بيت لحم 161، رام الله والبيرة 273، قطاع غزة 149".



ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8 ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة وجود 206 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : وفا

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