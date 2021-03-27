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السبت، 27-03-2021 03:27 م

1319 إصابة

23 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

ككك
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 23 وفاة، و1319 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2037 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة:  "الخليل 5، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 1، نابلس 2، جنين 2، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 2، طولكرم 3"، وتم تسجيل 3 وفيات في قطاع غزة، و3 وفيات في مدينة القدس.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 114، قلقيلية 39، أريحا والأغوار 10، نابلس 86، ضواحي القدس 12،، جنين 27، رام الله والبيرة 102، بيت لحم 41، سلفيت 13، طوباس 17، طولكرم 33"، قطاع غزة  605، مدينة القدس 120.
وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 340، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 23، نابلس 183، ضواحي القدس 83،  جنين 225، رام الله والبيرة 257، بيت لحم 278، سلفيت 57، طوباس 56، طولكرم 60 "، قطاع غزة 200، مدينة القدس 275.
وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%،  فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 197 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 676 مصابا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 70661، بينهم 6558 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

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