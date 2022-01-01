السبت 01-01-2022
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السبت، 01-01-2022 11:40 ص

231 إصابة جديدة بكورونا في الصين

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الوكيل الإخباري-أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 231 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 102314.

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وذكرت اللجنة في بيان اليوم السبت، أن 175 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636، كما انخفض متوسط الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على مدى أسبوعين إلى 211 حالة يوميًا مقارنة بحوالي 3 آلاف وفاة يوميًا في ذروة الجائحة في نيسان، وذلك مع تطعيم 65 بالمئة من السكان بشكل كامل.


وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بلاده وفرت ملياري جرعة من لقاحات كورونا لأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية من أجل الاستجابة العالمية لكورونا.
وأوضح شي في خطابه الذي ألقاه بمناسبة العام الجديد 2022 أمس الجمعة، أن مكافحة الصين لكورونا ومساهمتها في الاستجابة العالمية للجائحة، حظيت بالعديد من الاشادات من القادة الأجانب ورؤساء المنظمات الدولية.

 

بترا

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