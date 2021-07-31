23807 إصابات جديدة بكورونا في روسيا

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، تسجيل 792 حالة وفاة و23807 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 23654 إصابة و794 وفاة في الإحصائية السابقة.



وحسب التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن الحصيلة التراكمية لحالات كورونا في البلاد وصلت إلى 6 ملايين 265873 حالة، منها 158563 حالة وفاة.

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وذكر التقرير، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 5 ملايين و608619 بعد تعافي 19771 شخصا من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي.



وارتفع عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو من 3481 يوم أمس الجمعة إلى 3518 اليوم، مع انخفاض الوفيات من 76 إلى 73.



وارتفع معدل الإصابات في مقاطعة موسكو أيضا إلى 1592 حالة خلال اليوم الماضي بعدما كان 1453 يوم أمس الجمعة، مع تسجيل 29 وفاة مقابل 31 يوم امس.



وفي مدينة بطرسبورغ بلغ مؤشر الإصابات اليومية 1915 حالة دون أن يتغير عمليا بالمقارنة مع اليوم السابق، فيما ارتفع عدد الوفيات الجديدة من 67 إلى 74 حالة.



وشهد شهر يوليو الحالي رقما قياسيا بالوفيات بسبب كوفيد-19 على مستوى البلاد، حيث أعلنت السلطات الروسية عن 23349 حالة وفاة منذ بداية الشهر، مقارنة مع 13719 وفاة في يونيو. وكان الرقم القياسي السابق قد سجل في ديسمبر الماضي وبلغ 17124 حالة وفاة.

المصدر: روسيا اليوم