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الإثنين، 27-09-2021 07:03 ص

243 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 243 وفاة و8668 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد.

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وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك 594443 حالة بينما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 21 مليونا.


وأظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز" أن أكثر من 231.93 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا، وأن حصيلة ضحايا الفيروس تقترب من 5 ملايين شخص حول العالم.
وكشف الإحصاء أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت أربعة ملايين و955100.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


وأفادت "رويترز" بأن الإحصاء يعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين في البلاد حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش من يوم الأحد 26 سبتمبر.


وفي ما يلي قائمة بالدول العشر التي سجلت أعلى الإصابات بالفيروس وهي الولايات المتحدة، الهند، البرازيل، المملكة المتحدة، روسيا، فرنسا، تركيا، إيران، الأرجنتين، كولومبيا.


أما أكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات فقد احتل العراق الصدارة، تلاه المغرب ثم الأردن والإمارات وتونس، ولبنان.


المصدر: روسيا اليوم

 

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