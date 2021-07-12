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الإثنين، 12-07-2021 11:52 ص

25140 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 25140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و710 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (5403)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2566)، ثم مدينة بطرسبورغ (2029).


وسجل المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، 16429 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية، ارتفعت حصيلة الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و808473 إصابة، منها 5 ملايين و216648 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات حتى الآن 143712 حالة وفاة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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