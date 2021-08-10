الثلاثاء 10-08-2021
الوكيل الاخباري

توجه حكومي للتسهيل على القطاع الاقتصادي

عالم شهير يحذر من الوباء العالمي القادم

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري

254 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

حادثتان مفجعتان تشعلان مواقع التواصل خلال أقل من 24 ساعة

العثور على جثة أربعيني في محل تنجيد بعمان

الأردن يعزي بضحايا حرائق الغابات في الجزائر

وفاة الفنان المصري عبد الله الشرقاوي- صورة

المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل السعودية

تخوف أردني من العودة إلى الإغلاقات بعد المؤشر الخطر الذي أعلنته الصحة

الثلاثاء، 10-08-2021 03:13 م

254 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

fda3ece0-1071-4f6f-ba74-f0a583afdb99


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و35 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان


وبينت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 6، جنين 29، نابلس 40، قلقيلية 6، سلفيت 4، طولكرم 10، ضواحي القدس 1، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 9، أريحا والأغوار 1، الخليل 1، قطاع غزة 145".


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 6، طولكرم 4، رام الله والبيرة 3، الخليل 2، قطاع غزة 20".


وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت إلى وجود 15 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية25 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 614,176 بينهم 425,117 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
طفل

قطر: تطعيم 40 بالمئة من الأطفال بجرعتي لقاح كورونا

6112557542360449ab4e1319

مصر تستعد لرفع درجة الاستعداد القصوى بسبب كورونا

61121aa44c59b775f43540b0

وفاة أسرة كاملة في أسبوع رفضت لقاح كورونا في البرتغال

الهند

إصابات كورونا اليومية في الهند تتراجع إلى أقل مستوى منذ 5 اشهر

d756b9c0-62bd-4a0d-8e19-d2cc9787fa1d

الولايات المتحدة في صدارة إصابات كورونا في العالم

611189e842360459b3429bdf

المكسيك تطلب من أميركا تزويدها بلقاح كورونا

أخبار متعلقة
fb88e870-3854-4f39-be07-be284e6d42d4

فلسطين تدرس إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

ف

وفاة و 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اليونان

اليونان تفرض تطعيما إلزاميا ضد كورونا على بعض فئات السكان

جزائر

الجزائر تعلن فرض تدابير جديدة وعقوبات على المخالفين للحد من انتشار كورونا

تونس

الجزائر تقرر إرسال 250 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى تونس غدا الثلاثاء

1

بريطانيا: انخفاض وفيات كورونا