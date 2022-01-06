2687 اصابة جديدة بكورونا في الامارات

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة الاماراتية تسجيل 2687 اصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 777,584 حالة.

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ولم تسجيل الامارات أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,170 حالة.

كما وأعلنت الوزارة عن شفاء 902 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 750,156 حالة.











وكالة الأنباء الامارتية 'وام'