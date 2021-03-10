الأربعاء 10-03-2021
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الأربعاء، 10-03-2021 04:05 م

2331 إصابة

27 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 27 وفاة و2331 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2273 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبينت الكيلة في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة في الضفة الغربية: "نابلس 4، طولكرم 1، الخليل 5، قلقيلة 1، جنين 1، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 3، ضواحي القدس 2"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، و4 وفيات في مدينة القدس.


وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 418، طولكرم 106، الخليل 487، سلفيت 84، قلقيلية 67، جنين 157، بيت لحم 166، رام الله والبيرة 261، ضواحي القدس 18، أريحا والأغوار 43، طوباس 21"، قطاع غزة 168، مدينة القدس 335.


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 212، طولكرم 81، الخليل 276، سلفيت 83، قلقيلية 44، جنين 65، بيت لحم 169، رام الله والبيرة 430، ضواحي القدس 190، أريحا والأغوار 30، طوباس 30"، قطاع غزة 79، مدينة القدس 584.
وقالت الكيلة: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت إلى وجود 153 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا

 

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