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السبت، 20-03-2021 02:32 م

1780 إصابة

27 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

كوز
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 27 وفاة، و1780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1695 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة:  "ضواحي القدس 2، قلقيلية 4، نابلس 2، طولكرم 1، بيت لحم 2، الخليل 6، جنين 1، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 4، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 53، قلقيلية 88، نابلس 269، طولكرم 134، بيت لحم 90، الخليل 194، جنين 166، طوباس 38، أريحا والأغوار 13، رام الله والبيرة 160، سلفيت 26"، قطاع غزة 248، مدينة القدس 301.


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 90، قلقيلية 0، نابلس 208، طولكرم 64، بيت لحم 131، الخليل 154، جنين 112، طوباس 4، أريحا والأغوار 36، رام الله والبيرة 330، سلفيت 73"، قطاع غزة 104، مدينة القدس 389.


ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات  1.1% من مجمل الإصابات.
وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة وجود 192 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مصابا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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