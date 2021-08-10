الثلاثاء 10-08-2021
الوكيل الاخباري

الرئيس الجزائري يحذر من محاولات استهداف بلاده

وفيات الثلاثاء 10/8/2021

المبعوث الأمريكي لأفغانستان يحث طالبان على إنهاء هجومها العسكري

نحو 12 ألف حالة كورونا نشطة بالمملكة

أسعار الذهب الثلاثاء 10/8/2021

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بلدة دورا

تهنئة من الوكيل الإخباري بمناسبة رأس السنة الهجرية

الولايات المتحدة في صدارة إصابات كورونا في العالم

أجواء صيفية عادية الثلاثاء

الكويت : تسارع وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

الثلاثاء، 10-08-2021 07:43 ص

270 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

78-102449-maxico-corona-virus-death_7014560x400


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 270 وفاة و6513 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 244690، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و978330.

 

وكانت الحكومة المكسيكية قد رجحت أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الأعداد المعلن عنها.


وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
الهند

إصابات كورونا اليومية في الهند تتراجع إلى أقل مستوى منذ 5 اشهر

d756b9c0-62bd-4a0d-8e19-d2cc9787fa1d

الولايات المتحدة في صدارة إصابات كورونا في العالم

611189e842360459b3429bdf

المكسيك تطلب من أميركا تزويدها بلقاح كورونا

1-1446550

روسيا.. وفاة 9 مرضى بسبب انقطاع الأكسجين

لقاح كورونا

الكويت : تسارع وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

روسيا كورونا

كوريا الجنوبية: استمرار ارتفاع إصابات كورونا

أخبار متعلقة
60ec000a42360474d25c8dc7

25140 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

9999124522

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من فيروس كورونا

s

ليبيا تعود إلى الإغلاقات لمواجهة كورونا

183246-949730491

إيطاليا تسجل تراجعا في وفيات وإصابات كورونا اليومية

72021413369845782762

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تفوق الـ 25 ألف إصابة

1123936_1609351949

المكسيك تسجل 232 وفاة و9581 إصابة جديدة بفيروس كورونا