28 وفاة بكورونا في المغرب و3 بالجزائر

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاحد، تسجيل 28 وفاة و2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا.ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الصحة، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس الى 2069، فيما بلغت الإصابات 117685، منها 20025 حالة نشطة.وفي الجزائر، أعلنت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا تسجيل 3 وفيات و 153 إصابة جديدة بالفيروس. وأشار التقرير اليومي الذي أصدرته اللجنة ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع الى 1714، فيما بلغ اجمالي الاصابات 51067.