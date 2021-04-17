28 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 28 وفاة، و1618 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1773 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (3)، بيت لحم (1)، جنين (2)، سلفيت (1)، ضواحي القدس (1)، طوباس (1)، طولكرم (3)، قلقيلية (2)، نابلس (4)، قطاع غزة (10).



وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (20)، أريحا والأغوار (5)، سلفيت (12)، نابلس (96)، جنين (61)، قلقيلية (17)، بيت لحم (21)، الخليل (10)، طولكرم (21)، رام الله والبيرة (36)، ضواحي القدس (1)، قطاع غزة (1318)، مؤكدة إجراء 4893 فحصا.



وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (52)، أريحا والأغوار (11)، سلفيت (3)، نابلس (147)، جنين (162)، قلقيلية (39)، بيت لحم (24)، الخليل (218)، طولكرم (44)، رام الله والبيرة (66)، ضواحي القدس (7)، قطاع غزة (1000).



وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.7٪، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3٪، ونسبة الوفيات 1.0٪، من مجمل الإصابات.



ولفتت وزير الصحة إلى وجود 172 مصابا بـ "كورونا" في غرف العناية المكثفة، بينهم 51 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 532 مصابا.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أشارت الكيلة إلى أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 159754، بينهم 23113 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر : وفا