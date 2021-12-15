28363 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا

الوكيل الإخباري-سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 28363 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1142 حالة وفاة، فيما تعافى 35794 شخصا من إصابته.



وتوزعت الإصابات على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2459) تليها مدينة بطرسبورغ (2055) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1739).

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وبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء 10.103.160 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 292891 حالة، فيما تعافي من إصابته بـ"كوفيد-19" 8 ملايين و839633 شخصا.

روسيا اليوم