الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

صندوق استثمار الضمان: ندرس الاستثمار في مشروع الناقل الوطني

"النواب" يقرر استدعاء الوزير الأسبق منذر حدادين لإثبات تصريحاته حول المياه في الأردن

شاهد بالصور أغرب حالة تهريب مخدرات في الأردن

بتوجيهات من جلالة الملك .. استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني غزة 69

حوارية حول تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان

المجلس التمريضي يختتم برنامج دبلوم الصحة النفسية

الحراسيس: وزير أسبق تحدث عن وجود كميات مياه تكفي لـ500 عام

النواب يرفضون اتفاق النوايا والخصاونة يغضب

وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب رفضا لاعلان النوايا مع الاحتلال

لماذا لا يلمس المواطن الأثر الإقتصادي من الاتفاقيات ؟.. خبير يجيب

الأربعاء، 15-12-2021 12:38 م

28363 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا

hand-disinfection-4954840_960_720


الوكيل الإخباري-سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 28363 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1142 حالة وفاة، فيما تعافى 35794 شخصا من إصابته.

وتوزعت الإصابات على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2459) تليها مدينة بطرسبورغ (2055) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1739).

اضافة اعلان

 

وبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء 10.103.160 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 292891 حالة، فيما تعافي من إصابته بـ"كوفيد-19" 8 ملايين و839633 شخصا.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7777

لماذا يستمر فيروس كورونا بإظهار متحورات جديدة ؟

TSAcovidtravel

حظر السفر يخلق شعوراً زائفاً بالأمان.. أوميكرون يضرب 77 دولة

pic

أوميكرون قد يصبح سلالة مهيمنة في منتصف يناير !

اوميكرون

علماء يكتشفون سر أوميكرون.. يتكاثر 70 مرة أسرع من دلتا

thumbs_b_c_5975e19b3b4c9496cb31bccbd253076c

رواندا تسجل 6 إصابات بمتحور أوميكرون

thumbs_b_c_3b2067c7408be74c3b78492fbc82e5f0

دراسة.. ما العلاقة بين مكافحة أوميكرون والجرعة المعززة ؟

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_aaef70892f8f9e8ba22d48dda02bd195

معدل الإصابات اليومية بكورونا يتراجع بواقع ألف حالة في روسيا

61ab39c44236041e324eb4df

1215 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

8017421_1600159222

1221 وفاة و33.3 ألف إصابة بكورونا في روسيا

eMIHr

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تلامس الـ37 ألفا

e

ألمانيا تسجل أعلى معدل إصابة أسبوعي بكورونا

Doc-P-403427-637728293495645005

روسيا تسجل أكثر من 37 ألف إصابة بكورونا خلال يوم والوفيات فوق الـ1250 لأول مرة