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الإثنين، 13-12-2021 11:03 ص

29558 إصابة و1121 حالة وفاة بكورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري-سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 29558 إصابة بفيروس كورونا، و1121 حالة وفاة، وتعافى 28561 مصابا من مرض "كوفيد-19".

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وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2894)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1999)، ثم مدينة بطرسبورغ (1968).


وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 10 ملايين و46454 إصابة، تعافى منها 8 ملايين و769916 شخصا فيما توفي 290604 أشخاص.

 

روسيا اليوم

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