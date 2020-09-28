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الإثنين، 28-09-2020 02:00 م

عينات وفق البروتوكول الصحي

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

كو
تعبيرية


الوكيل الإخباري - قال محافظ المفرق ياسر العدوان ، إنه تم تسجيل (3) إصابات بمرض  كورونا في المحافظة اليوم الإثنين ، منوها بأن عدد المصابين بلغ 8 حالات بعد الإيجاز الحكومي أمس الأحد . 

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وأضاف في حديث للتلفزيون الأردني، أن فرق التقصي الوبائي تقوم بأخذ العينات المطلوبة وفق البرتوكول الصحي المعتمدة لهذه الغاية.

 

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