3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

الوكيل الإخباري - قال محافظ المفرق ياسر العدوان ، إنه تم تسجيل (3) إصابات بمرض كورونا في المحافظة اليوم الإثنين ، منوها بأن عدد المصابين بلغ 8 حالات بعد الإيجاز الحكومي أمس الأحد .

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وأضاف في حديث للتلفزيون الأردني، أن فرق التقصي الوبائي تقوم بأخذ العينات المطلوبة وفق البرتوكول الصحي المعتمدة لهذه الغاية.

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