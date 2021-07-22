3 حالات وفاة و1547 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان



وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية، أن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 667,080 حالة.



‌‎كما أعلنت اليوم عن تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,910 حالات.



وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 1,519 شخصا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الإمارات 644,753 حالة.

المصدر: روسيا اليوم