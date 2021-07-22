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الخميس، 22-07-2021 09:46 م

3 حالات وفاة و1547 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

الامارات


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية، أن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 667,080 حالة.


‌‎كما أعلنت اليوم عن تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,910 حالات.


وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 1,519 شخصا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الإمارات 644,753 حالة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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