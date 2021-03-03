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الأربعاء، 03-03-2021 04:37 م

التطعيم أهم شرط لتجاوز الجائحة

3 دول إفريقية تسجل لقاح سبوتنيك V ضد كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الأربعاء، أن ثلاث دول إفريقية وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

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وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة في بيان له أن كلا من أنغولا وجيبوتي وجمهورية الكونغو اعتمدت "سبوتنيك V" بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA).


وشدد المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، على أن التطعيم يمثل أهم شرط لتجاوز الجائحة، مؤكدا أن تسجيل اللقاح الروسي في أنغولا وجيبوتي والكونغو سيتيح للشركاء في هذه الدول "الوصول إلى عقار آمن وفعال يحظى بثقة عالية ويستخدم في مختلف أنحاء العالم".


وتابع: "يمثل تنويع المحافظ الدولية للعقاقير المضادة للفيروس التاجي بفضل تسجيل لقاح "سبوتنيك V" مثالا مهما لتعاون دولي سيصبح إنقاذ الأرواح نتيجة رئيسية له".


وأصبح بذلك عدد الدول التي سجلت "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم) 42 بلدا يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.1 مليار دولار.


ويعد "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية اليوم من بين ثلاثة لقاحات أكثر شعبية ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، من حيث عدد الدول التي توافق على استخدامه.


وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.6% حسب نتائج الاختبارات السريرية التي أكدتها مجلة "لانسيت" الطبية المحترمة أوائل فبراير، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.
وينبغي تخزين اللقاح الروسي في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية فوق الصفر، ما يتيح تخزينه في ثلاجة عادية. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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