الأحد 30-05-2021
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3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

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الأحد، 30-05-2021 03:21 م

210 إصابات

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و137 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت وزير الصحة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، انه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة: "نابلس 1، رام الله والبيرة 1"، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 10، جنين 16، قلقيلية 1، نابلس 16، رام الله والبيرة 6، بيت لحم 1، الخليل 1"، قطاع غزة 159.
وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 20، جنين 20، قلقيلية 9، نابلس 16، رام الله والبيرة 28، بيت لحم 3، الخليل 9، سلفيت 3، ضواحي القدس 2، طوباس 1، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 25.


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 24 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  65 مريضاً.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية  وقطاع  غزة 306,946 بينهم 217,575 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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