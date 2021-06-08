الثلاثاء 08-06-2021
الوكيل الاخباري

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

صوت المملكة.. من قطاع غزة

وزير الصحة: إنشاء نظام تأمين صحي إلكتروني منظم وشامل

تحلية 300 مليون متر من مياه العقبة ونقلها للمحافظات

الجزائر.. الصمت الانتخابي يبدأ عند منتصف الليل

وزارة الصحة تكشف عن اجراءات احترازية للتعامل مع متحورات كورونا

رئيس مجلس الأعيان: رفع تقرير بمخرجات الحوار إلى الملك

تهنئة من مدير الأمن العام

تعطل مواقع إلكترونية إخبارية ورسمية حول العالم صباح اليوم

الملك يلتقي شخصيات سياسية ويوجه بضرورة الاصلاح السياسي

الثلاثاء، 08-06-2021 03:25 م

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

فل
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، و311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و210 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: بلدة دورا جنوب الخليل (1)، قطاع غزة (2).


وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (22)، طوباس (2)، طولكرم (4)، جنين (6)، الخليل (2)، رام الله والبيرة (2)، قطاع غزة (273)، لافتة إلى أنه تم إجراء 3066 فحصا.


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (6)، طولكرم (9)، جنين (16)، الخليل (19)، رام الله والبيرة (5)، ضواحي القدس (1)، قلقيلية (2)، أريحا والأغوار (2)، قطاع غزة (150).


ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وأشارت إلى وجود (18) مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم (3) موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 33 مصابا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 393,506 بينهم 239,822 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
جونسن

الكويت تعلن إمكانية الاستخدام الطارئ للقاح 'جونسون آند جونسون'

ff70f37ae5073cdade0acbbf9545bf0b

غزة: وفاتان و273 اصابة جديدة بفيروس كورونا

1899497

الهند تسجل اقل من 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

thumbs_b_c_73cc758bcfc642935a37656f9ef6b62b

روسيا .. ارتفاع في إصابات ووفيات كورونا

صين

الصين: تسييس موضوع منشأ كورونا يشبه أكاذيب امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل

مكسيك

المكسيك .. 34 وفاة بكورونا جديدة

أخبار متعلقة
فلسطين

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

خ

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

جح

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

طكم

مصر .. 46 وفاة جديدة بكورونا

د

الصين .. 16 إصابة جديدة بكورونا

'

الفلبين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح ' فايزر' للأطفال