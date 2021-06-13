الأحد 13-06-2021
الوكيل الاخباري

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

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الأحد، 13-06-2021 03:25 م

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 وفيات، و123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و378 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالة وفاة في مدينة نابلس، وحالتي وفاة في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 4، طوباس 1، سلفيت 1، بيت لحم 2، جنين 4، نابلس 6، رام الله والبيرة 3، قطاع غزة 102".


وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 3، طوباس 2، جنين 10، ضواحي القدس 2، الخليل 3، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 356".


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 13 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم مصابان موصولان بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  23 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 408.803 بينهم 249.272 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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