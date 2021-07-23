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الجمعة، 23-07-2021 02:28 م

3 وفيات و59 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 وفيات و59 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و191 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الثلاث سجلت في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وبينت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 7، طولكرم 5، طوباس 1، نابلس 2، رام الله والبيرة 2، الخليل1، قطاع غزة 41".


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 9، طولكرم 2، رام الله والبيرة 5، الخليل 2، بيت لحم 2، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 170".
ولفتت إلى وجود 11 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 17 مريضا.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 572,344 بينهم 403,313 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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