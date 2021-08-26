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الخميس، 26-08-2021 02:28 م

3 وفيات 1788 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 وفيات، و1788 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و343 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (1)، قلقيلية (1)، قطاع غزة (1).


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 161، قلقيلية 92، نابلس 287، سلفيت 66، طوباس 26، جنين 69، رام الله والبيرة 94، ضواحي القدس 13، الخليل 44، أريحا والأغوار 7، بيت لحم 9، قطاع غزة 920، مشيرة إلى أنه تم إجراء 9709 فحوصات.


وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 38، قلقيلية 8، نابلس 77، سلفيت 4، طوباس 13، جنين 40، رام الله والبيرة 35، ضواحي القدس 3، الخليل 14، بيت لحم 6، قطاع غزة 105.


وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 95.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.7% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت إلى وجود 33 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 99 مصابا، بينهم 4 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وعن المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، أكدت وزارة الصحة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 773,379، بينهم 446,487 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

 

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