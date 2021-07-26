3117 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيلها 3117 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

اضافة اعلان



وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3117، مقابل 5140 السبت و4743 الأحد، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.320 مليون حالة، بينها 68236 نشطة.



وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 22 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 5 في إحصائية السبت و7 الأحد، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127971 شخصا.



كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4.124 مليون شخص، بعد تسجيل 1114 حالة شفاء جديدة.



وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

روسيا اليوم