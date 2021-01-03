الأحد 03-01-2021
الوكيل الاخباري

لبنان: 10 وفيات و 2870 إصابة جديدة بكورونا

تركيا: 193 وفاة و 9877 إصابة جديدة بكورونا

أوكرانيا: 123 وفاة و 4576 إصابة جديدة بكورونا

33 وفاة بكورونا في المغرب و 3 بالجزائر

الكويت: 269 إصابة جديدة بكورونا

الضمان الاجتماعي تدعو المواطنين للاستفادة من هذه الخصومات

بريطانيا: 454 وفاة و 54990 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات: 5 وفيات و1590 إصابة جديدة بكورونا

مواطن ينهار من البكاء على الهواء في اتصال على برنامج هيثم الوكيل - فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الاثنين

الأحد، 03-01-2021 09:51 م

33 وفاة بكورونا في المغرب و 3 بالجزائر

كورونا-وفيات


الوكيل الاخباري - أعلنت المغرب، اليوم الاحد، تسجيل 33 وفاة و 1005 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي ضحايا الجائحة الى 7485 وفاة و 443146 اصابة بحسب المعطيات التي اوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء.
اضافة اعلان

وفي الجزائر، تم تسجيل 3 وفيات و249 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، ان الحصيلة الجديدة رفعت اجمالي ضحايا الجائحة الى 2772 وفاة، والاصابات الى 100408، في حين وصل اجمالي حالات الشفاء الى 67808.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا الصين مصدر

الكويت: 269 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-أمريكا-3

بريطانيا: 454 وفاة و 54990 إصابة جديدة بكورونا

فيروس-كورونا-في-مصر-2

الإمارات: 5 وفيات و1590 إصابة جديدة بكورونا

تحديات-كبيرة-للوصول-إلى-لقاح-فعال-ضد-كورونا-800x549

السعودية: 7 وفيات و 82 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-لبنان-846x485

وزيرالصحة اللبناني: البلاد لا تحتمل البقاء مفتوحة بعد الارتفاع الكبير باصابات بكورونا

كورونا-2-1-1200x675

سلطنة عُمان: 537 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

42 وفاة بكورونا في المغرب و8 بالجزائر

20-283-morocco

المغرب يشدد قيود الحركة لمكافحة تفشي فيروس كورونا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

المغرب يسجل 65 وفاة و 3345 إصابة جديدة بكورونا

فحص-كورونا-الاردن

75 وفاة بكورونا في المغرب و11 بالجزائر

بدء-إغلاق-عام-جديد-في-لبنان-لمواجهة-كورونا

إصابات كورونا في المغرب تتخطى الـ372 ألفا

1120202385247632768045

كندا: 5664 إصابة جديدة بكورونا