33 وفاة بكورونا في المغرب و 3 بالجزائر

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المغرب، اليوم الاحد، تسجيل 33 وفاة و 1005 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي ضحايا الجائحة الى 7485 وفاة و 443146 اصابة بحسب المعطيات التي اوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء.وفي الجزائر، تم تسجيل 3 وفيات و249 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، ان الحصيلة الجديدة رفعت اجمالي ضحايا الجائحة الى 2772 وفاة، والاصابات الى 100408، في حين وصل اجمالي حالات الشفاء الى 67808.